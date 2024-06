​Carreira de investigação científica. Sindicatos vêem “avanços” na proposta do Governo

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP) mostra-se satisfeito com a proposta do Governo para revisão do estatuto da carreira de investigação científica.



“Foram feitos alguns avanços em relação à aplicabilidade do estatuto relativamente à proposta anterior do estatuto”, referiu o dirigente do SNESUP, José Moreira.

O sindicalista explica que a proposta do anterior Governo — que chegou a ser aprovada em Conselho de Ministros, sem ser discutida com os sindicatos — não previa a aplicação do estatuto a todos os investigadores. No entanto, no documento agora apresentado “parece ser a vontade do ministério que o estatuto seja aplicável a todos os investigadores de instituições públicas e a instituições que sejam financiados por financiadas por verbas públicas”.

Depois do SNESUP foi a vez de ser ouvida a Federação Nacional de Educação (FNE). À saída, o secretário-geral adjunto José Abrantes considerou que a proposta do Governo é “um passo no sentido de acabar com a precariedade nas carreiras de investigação”. “É um elemento fundamental e é um ponto de partida para o diálogo”, acrescenta.

José Abrantes sublinhou ainda que também “é importante permitir que as pessoas que estão na carreira de investigação possam evoluir dentro dessa carreira e houve hoje propostas da FNE que, creio, foram muito bem acolhidas e que podem marcar esta negociação”.

O sindicalista dá como exemplo de uma proposta que foi bem acolhida a hipótese dos investigadores “manterem a exclusividade e lançar novas empresas”, o que “não acontecia até agora”.

