Mais saturados, portugueses são dos que mais evitam notícias

Os portugueses estão mais saturados com notícias e são dos países que mais evitam notícias na Europa. A edição de 2024 do Digital News Report mostra um aumento dos dois indicadores face a 2023, que é acentuado no caso da saturação de notícias.

O relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism aponta que 37% dos portugueses evitam ativamente notícias com frequência, face aos 35% registados no estudo de 2023.

A nível europeu, Portugal é o quarto país onde mais se evitam ativamente notícias, ficando atrás do Reino Unido (46%), Irlanda (44%) e França (39%). Quem mais evita notícias são as mulheres, as pessoas com menor escolarização e com menores rendimentos.

Os investigadores responsáveis pela produção do relatório português, do OberCom (Observatório da Comunicação), relacionam o fenómeno de evitação de notícias com “dinâmicas de satisfação”, isto é, “um mecanismo ativado quando as pessoas se sentem suficientemente informadas”.

Ao mesmo tempo, 51% dos inquiridos portugueses para o relatório de 2024 dizem-se saturados “com a quantidade de notícias que há hoje em dia”. O número representa um aumento drástico de 9 pontos percentuais face ao valor de 2023.