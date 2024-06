Chuva põe seis distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Viseu, Vila Real e Aveiro sob aviso amarelo devido à chuva, que poderá ser forte.

O aviso vai vigorar entre as 12h00 e as 21h00 para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo e entre as 15h00 e as 21h00 para os distritos de Viseu, Vila Real e Aveiro, períodos em que se prevê precipitação forte.

Segundo as previsões, esta segunda-feira deve ser marcada por céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, e que poderá ser por vezes forte a partir da tarde, em especial no Minho e Douro Litoral.

O vento deverá soprar fraco a moderado de su-sudoeste, por vezes forte nas terras altas a partir da manhã.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 29ºC em Beja, e os 19ºC na Guarda, e as mínimas entre os 17ºC, em Faro, e os 11ºC, na Guarda.

[notícia atualizada às 8h15 de 17 de junho de 2024]