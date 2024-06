Polícia Marítima apreende 20 quilos de pescado no rio Minho em Monção

Vinte quilos de pescado e três artes de pesca foram apreendidas na madrugada deste domingo, numa ação policial dedicada à pesca furtiva, no troço internacional do rio Minho, no concelho de Monção, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Durante a operação do comando local da Polícia Marítima de Caminha, foi detetada uma embarcação de recreio, de bandeira espanhola, com dois tripulantes a bordo, um espanhol e outro português, que se encontrava em plena atividade com recurso a três artes de pesca profissionais, denominadas de "tresmalhos", esclareceu a AMN, em comunicado.

Como medida cautelar, as três artes de pesca foram apreendidas, por, segundo a AMN, constituírem "uma infração ao Acordo Internacional de Pesca entre Portugal e Espanha", que se aplica "exclusivamente" ao troço internacional do rio Minho.

Apreendidos igualmente foram os 20 quilos de pescado que se encontravam a bordo da embarcação de recreio, os quais foram, posteriormente, entregues a uma instituição de solidariedade social, adiantou a mesma nota informativa.

A AMN acrescentou que a Polícia Marítima de Caminha elaborou um auto de notícia "posteriormente enviado à Comandância Naval del Miñho", a autoridade espanhola sua congénere naquele território, por utilização de artes de pesca não autorizadas em embarcações de recreio, pesca em zona do troço internacional do rio Minho não autorizada, bem como condução de embarcação de recreio sem o respetivo título de navegador de recreio e falta de faróis de navegação para navegação noturna.