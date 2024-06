A2 reaberta após incêndio em Aljustrel obrigar a corte nos dois sentidos

Um incêndio de grandes dimensões em Aljustrel cortou este domingo a A2 nos dois sentidos, mas a circulação já foi reestabelecida. O incêndio tem três frentes ativas e está a ser combatido por mais de 160 bombeiros, mobiliza 53 veículos e um meio aéreo, depois de sete durante a tarde.



De acordo com o segundo comandante sub-regional do Baixo Alentejo, as chamas no incêndio em Messejana "evoluem com intensidade e com alguns acessos difíceis para meios terrestres". O corte da circulação na A2 e na Nacional 263 deveu-se ao "muito fumo" que "não oferece condições de viabilidade da mesma para os condutores".

Dois dois cortes de trânsito, apenas se mantém o corte na Nacional 263.

Apesar das dificuldades no combate ao incêndio, "neste momento também não existem habitações em perigo nem aglomerados de animais, aparcamentos de gado".

À Renascença, José Horta adiantou que estão a ser mobilizados "mais meios" para o combate. As chamas estão a consumir uma mata de eucalipto e uma zona de pasto e o alerta foi dado às 17h04.

[notícia atualizada às 21h48]