Marinha inativa engenho explosivo de fósforo branco em praia de Setúbal

A equipa de prontidão de inativação de explosivos da Marinha neutralizou esta sexta-feira um engenho explosivo de fósforo branco encontrado na praia da Figueirinha, em Setúbal, divulgou este ramo das Forças Armadas.

O objeto foi removido do local e transportado para uma zona segura, onde os mergulhadores do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n°1, em coordenação com a Autoridade Marítima local, destruíram o engenho de forma controlada, realçou a Marinha, em comunicado.