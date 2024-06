Bastonário da Ordem dos Médicos quer plano de verão apresentado na próxima semana

O bastonário da Ordem dos Médicos considera “muito importante” que se apresente “já para a semana” um plano para o verão no Serviço Nacional de Saúde. Em declarações este sábado à Renascença, Carlos Cortes lamenta também o atual vazio na Direção Executiva do SNS.

“Para agora, eu acho que é muito importante o Ministério da Saúde apresentar já para a semana um plano que possa dar resposta às principais dificuldades”, que Carlos Cortes aponta estarem “identificadas no mapa, que é ginecologia e obstetrícia fundamentalmente, pediatria também, na Grande Lisboa e no sul do Tejo”.

Cortes considera importante “falar do planeamento” e que “já devíamos estar a fechar o plano de inverno, para não acontecer o que aconteceu o ano passado ou o que está a acontecer agora neste momento”.

O Ministério da Saúde assegurou este sábado que os mapas das urgências de ginecologia e obstetrícia encerradas vão ser atualizados “pelo menos uma vez por dia”.

O bastonário da Ordem dos Médicos lamentou ainda o vazio na Direção Executiva do SNS, que é a “quem tem que ser o responsável por essa organização” do Serviço Nacional de Saúde.

“Está à vista a falta que faz a direção executiva, que também devo aqui dizer, já devia ter apresentado um plano estratégica para o Verão, não agora, mas logo no início do ano”, critica Carlos Cortes.

Diogo Ayres de Campos, presidente da Federação de Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, alertou este sábado que o SNS está "numa situação que traz preocupações para as grávidas”, e lamentou que a situação de encerramentos de urgências de ginecologia e obstetrícia se tenha tornado “o normal".