"Antes de morrer eu quero...". Associação Compassio promove mural no cemitério da Foz do Douro

O mural "Antes de morrer eu quero..." está, desde dia 22 de Maio até 20 de Junho, afixado no muro do Cemitério da Foz do Douro, onde, quem quiser, poderá pegar num giz e escrever.

É a segunda vez que a Associação Compassio realiza o mural no Porto, que tem como finalidade "lembrar que a vida é finita e a importância de a aproveitar bem", afirma Mariana Abranches, presidente da Associação, à Renascença.

Mariana conta que "as pessoas falam muito de ser feliz, também falam em viajar, mas têm muitas coisas concretas que eu gosto mais, como perdoar a minha mãe, ter um emprego, acabar o curso".

A Compassio é uma associação sem fins lucrativos que está integrada num movimento internacional e nacional de comunidades compassivas.

A base deste movimento é a compaixão, com foco no fim de vida e tem como principal objetivo "que a solidão das pessoas que estão na fase final da sua vida não seja grande como muitas vezes vemos na cidade e tentarmos capacitar-nos a todos para saber cuidar uns dos outros e de nós próprios também", acrescenta Mariana Pinto.

"Hoje, estamos numa sociedade em fuga ao sofrimento, em fuga a estes temas, ninguém quer falar disto e faz mal", remata, incentivando a participação de quem estiver interessado.