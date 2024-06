Sindicato dos Jornalistas processa Global Media por atraso no pagamento aos recibos verdes

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) vai avançar para tribunal após o Global Media Group não ter dado garantias de que vai regularizar a situação dos trabalhadores a recibos verdes e o pagamento do subsídio de Natal.

No início do mês, o SJ escreveu uma carta à administração da Global Media a lembrar que a empresa estava em incumprimento no que diz respeito ao pagamento, referente a abril, aos trabalhadores a recibos verdes, bem como no que diz respeito à regularização do subsídio de Natal.

"Em face ao incumprimento, e sem um compromisso firme de que a situação ficará resolvida a breve trecho, o SJ não terá outra solução senão a de prosseguir com o caso para tribunal, tendo já toda a documentação preparada e pronta para avançar", anunciou a estrutura sindical.

O SJ vai levar, na terça-feira, estas questões a uma reunião com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela a comunicação social, Pedro Duarte.