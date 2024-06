Santa Casa deve dinheiro à maior organização criminosa do Brasil

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa estará a dever dinheiro à maior organização criminosa do Brasil.

Segundo o semanário "Expresso", em causa estará uma dívida de 40 mil euros ao Primeiro Comando da Capital, uma rede criminosa que teve início no sistema prisional brasileiro, mas tem já ramificações internacionais.

A informação consta de um documento entregue à Santa Casa no final do ano passado e a que o jornal terá tido acesso

A dívida estará relacionada com o envolvimento do grupo criminoso no negócio do jogo no Brasil. Um negócio onde a Santa casa investiu e tem gerado polémica.

Na reunião referida nesse documento, um novo representante no Rio de Janeiro da administração da Santa Casa, então liderada por Ana Jorge, foi confrontado com a necessidade de se resolver a dívida de 200 mil reais. Ana Jorge tinha substituído em maio de 2023 Edmundo Martinho, que tinha levado a Santa Casa a investimentos no Brasil.

Em 2023, Ana Jorge remeteu elementos de uma auditoria à Santa Casa à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas e a ministra do Trabalho e da Segurança Social.