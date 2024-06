Reaberto trânsito na Estrada Nacional 371 entre Arronches e Campo Maior

O trânsito na Estrada Nacional 371 (EN371), entre Arronches e Campo Maior (Portalegre), foi reaberto nos dois sentidos, às 22:40, após quase 30 horas interdito à circulação, devido a despiste de um camião, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a EN 371 foi cortada no concelho de Arronches, cerca das 17:00 de quarta-feira, após o despiste de um veículo pesado de mercadorias do qual resultou um ferido ligeiro.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explicou que o acidente implicou o corte da via, naquele troço, tendo estado no local duas gruas para procurarem "endireitar" o veículo pesado, mas os equipamentos "não suportaram o peso" da viatura.

Contactada pela Lusa hoje à tarde, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que estava no local uma outra grua, a terceira a ser mobilizada, a efetuar operações para remover o veículo.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), o pesado de mercadorias, com 40 toneladas, transportava garrafas de vidro vazias.