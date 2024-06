Professores. Meta do Governo é “muito ambiciosa”, maioria dos reformados “não quererá” regressar

Programa +Aulas +Sucesso quer reduzir em 90% as si(...)

Já o secretário-geral da Federação Nacional da Educação reconhece a existência de medidas “positivas”, mas considera que “não é com base num powerpoint ou numa apresentação” que se pode fazer a avaliação.

Entre as medidas positivas está “retirar aos professores todas as tarefas burocráticas e administrativas parece-me extremamente positivo, é algo que nós andamos a dizer desde há anos a esta parte”, diz Pedro Barreiros, que avalia ainda como “extremamente positiva” a contratação de mais técnicos, “porque as escolas estão deficitárias de recursos humanos”.

O responsável acrescenta que algumas medidas propostas esta sexta-feira, como “o recurso a professores aposentados” e “a possibilidade de prolongar o período de exercício da profissão”, carecem de negociação, para se perceber o verdadeiro alcance.

Questionado pela Renascença se 750 euros acrescidos à pensão de reforma não são suficientes para cativar professores a continuar a dar aulas, Pedro Barreiros admite que não sabe.

“Aquilo que nós vamos percebendo é que aqueles que estão neste momento a exercer a profissão querem, a todo o custo, sair da profissão porque dizem não aguentar mais”, descreve.

O Governo anunciou, esta sexta-feira, um conjunto de medidas para combater a falta de professores no SNE. Executivo pretende recorrer a doutorados, imigrantes e alargar horas extraordinárias para colmatar falhas.

