"Precisamos de dádivas mais regulares". Reservas de sangue A-, 0+ e 0- em "níveis críticos"

As reservas dos grupos sanguíneos A negativo, zero positivo e zero negativo estão “em níveis críticos”, alerta na Renascença o presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES).

“Nós costumamos ter uma reserva em todos os grupos sanguíneos para 10 dias ou mais. Nestes três grupos não temos para esses 10 dias... andamos na casa dos quatro a cinco dias”, diz Alberto Mota.

O presidente da FEPODABES reconhece que o problema não é a falta de dadores – “são entre 280 mil e 290 mil” –, mas a irregularidade das doações: “precisamos de uma dádiva mais regular e não uma dádiva à espera destes apelos, ou à espera que se diga que há falta de sangue”.

Daí o apelo à população saudável com “mais de 18 e menos de 65 anos, com pelo menos 50 quilos”, para que dê sangue, sobretudo nos próximos dias, aproveitando as várias campanhas de recolha, por ocasião do Dia Mundial do Dador de Sangue.