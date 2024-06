Lisboa. Vereadora diz que é preciso prosseguir com reabilitação enquanto se aposta em construção

"Neste mandato, o ano em que a câmara licenciou mais fogos de construção nova relativamente a fogos reabilitados foi 2022. Por exemplo, em 2023 já temos mais reabilitados do que nova construção", avançou a vereadora Joana Almeida, eleita pela coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, numa audição sobre a versão final do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) de Lisboa.

A Câmara de Lisboa vai apostar em nova construção, para resolver a falta de habitação, mas o executivo vai "continuar com a reabilitação da cidade", assegurou esta sexta-feira, numa audição da assembleia municipal, a vereadora do Urbanismo.

Os sete terrenos nas freguesias do Lumiar, Marvila(...)

A liderança do executivo (que não tem maioria absoluta) quer seguir o que o Governo socialista propôs, mas com que "os vereadores do PS na câmara não concordam", salientou Joana Almeida. Ao não aprovarem hastas públicas de terrenos municipais, acrescentou, os socialistas inviabilizam diferentes tipos de oferta, de habitação social, renda livre ou acessível.

"Este "mix" é muito saudável para a cidade e, neste sentido, há aqui um bloqueio na construção de mais habitação para a cidade", apontou.

"O PS não é contra a construção de nova habitação, bem antes pelo contrário", contrapôs o deputado municipal Pedro Roque Domingues (PS), explicando que os socialistas se têm oposto a propostas por não estarem "garantidas as condições mínimas" de que contribuem "efetivamente para uma solução de habitação na cidade e não para o aumento da especulação".

Na versão final do REOT, que constitui o suporte para uma reflexão sobre a situação e as dinâmicas territoriais, e a que a Lusa teve acesso, assinala-se que houve um foco considerável na reabilitação urbana, mas os "investimentos não se traduziram em suprir algumas necessidades da população residente, por exemplo, no acesso à habitação acessível ou a custos controlados".

"A reabilitação de edifícios de habitação, sobretudo no centro, foi em grande parte motivada pelo AL [alojamento local], contribuindo mais para o uso turístico do que efetivamente para a habitação, situação esta que acabou também por contribuir para a saída da população residente, sobretudo em freguesias como Santa Maria Maior e Misericórdia", onde perdas de população "foram bastante extremadas", constata-se no documento.