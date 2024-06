Derrame de ácido no Instituto Ricardo Jorge causa um ferido grave e quatro ligeiros

O derrame de um químico ácido num laboratório do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, no Porto, causou esta sexta-feira, um ferido grave e quatro ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Porto, o alerta para o incidente foi dado às 11h33.

À Lusa, fonte do Bombeiros Sapadores do Porto explicou que na origem do incidente esteve o "derrame de um químico no laboratório".

"Há um ferido grave, que foi encaminhado para o Hospital de São João, e quatro feridos ligeiros", disse esta fonte.

No local, pelas 13h00, ainda se encontravam os Sapadores do Porto, o INEM, a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António, a Policia Municipal e a PSP.