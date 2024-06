Chuva chega ao Norte e ilhas no fim de semana. Sol aguenta-se a Sul até segunda

O mau tempo vem aí, mas em alturas diferentes nas regiões do país. Este fim de semana arranca com chuva já no Norte litoral, como nos distritos de Braga, Porto e Aveiro e nas duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Esta sexta-feira já é chuvosa e de temperaturas mais baixas, em relação ao que foi o resto da semana.

Já no interior e a Sul o fim de semana ainda será de sol, mas o mau tempo deverá mesmo chegar já a partir de segunda-feira.

Uma das poucas exceções deverá ser Faro, em que o sol e as temperaturas altas devem aguentar ao longo da próxima semana.