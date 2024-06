Portugal realiza conferência Euro-Árabe sobre fronteiras no último trimestre do ano

O Ministério da Administração Interna anunciou esta quinta-feira que está previsto para o último trimestre do ano a realização em Portugal da conferência Euro-Árabe sobre segurança de fronteiras, uma iniciativa promovida pela agência europeia Frontex.

Esta informação foi transmitida pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, que participa, entre hoje e sexta-feira, no Luxemburgo na reunião de ministros da Justiça e Assuntos Internos da União Europeia (UE).

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) refere que foi transmitido, na reunião, que está prevista para o último trimestre do ano a realização em Portugal de uma conferência Euro-Árabe em matéria de segurança de fronteiras, promovida pela Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex).

Esta conferência Euro-Árabe em matéria de gestão e controlo de fronteiras estava agendada para novembro de 2023, mas foi cancelada devido à situação internacional da altura.

O MAI indica também que Portugal deu igualmente conta na reunião de um seminário realizado pela CEPOL (agência da União Europeia que promove a cooperação policial através da formação), em Lisboa, nos dias 03 e 04 de junho, em matéria de aplicação de novas tecnologias e da Inteligência Artificial à cooperação policial.

"Ambas as iniciativas, em articulação e com o alto patrocínio do Ministério da Administração Interna, enquadram assim os esforços nacionais e europeus no sentido de dar continuidade às conclusões de Lisboa, de 2023, em matéria de reforço da cooperação entre a União Europeia e os países do Médio Oriente e do Norte de África no domínio da prevenção e do combate ao crime", precisa o MAI.

Na reunião no Luxemburgo, segundo o MAI, a Comissão Europeia apresentou o relatório sobre o estado do Espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação) e foi feito um ponto de situação da segurança interna da UE devido à guerra na Ucrânia.