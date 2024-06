"Mesmo que não haja convergência, nós vamos governar", garante Montenegro

O primeiro-ministro responde à oposição e assegura que vai manter-se à frente do executivo, mesmo que não haja consensos. Garantia deixada por Luís Montenegro esta tarde, à margem de uma visita à Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

Montenegro afirma que o Governo "tem dialogado sempre com as oposições", mas sublinha que não pode "obrigar as oposições que não têm vontade política de materializar esse diálogo em convergência".



"Não se confunda isto com arrogância, assuma-se que isto é pura responsabilidade: mesmo que não haja convergência, nós vamos governar."

O primeiro-ministro adiantou ainda que o governo vai aprovar esta sexta-feira um pacote de medidas relacionadas com a utilização da água, em conselho de ministros.

Em resposta à oposição, que o acusa de fugir ao Parlamento, Luís Montenegro questiona: "Acha que os portugueses querem saber se as propostas do Governo são propostas de lei ou propostas de alteração legislativa? Eu pergunto se é nisto que se concentram os agentes políticos. Se é, desejo-lhes boa sorte para essa tarefa", continuou, afirmando que a sua prioridade é "a vida das pessoas, a resolução dos problemas das pessoas".

Ao lado do primeiro-ministro esteve sempre o Presidente da República. Questionado pelos jornalistas sobre as declarações do antigo ministro socialista Eduardo Cabrita, que em entrevista à Renascença e ao jornal Público acusa o chefe de Estado de estar sempre "excitado" para provocar novas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou.