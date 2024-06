"Mesmo que não haja convergência, nós vamos governar", garante Montenegro

O primeiro-ministro adiantou ainda que o governo vai aprovar esta sexta-feira um pacote de medidas relacionadas com a utilização da água, em conselho de ministros.

Montenegro afirma que o Governo "tem dialogado sempre com as oposições", mas sublinha que não pode "obrigar as oposições que não têm vontade política de materializar esse diálogo em convergência".

O primeiro-ministro responde à oposição e assegura que vai manter-se à frente do executivo, mesmo que não haja consensos. Garantia deixada por Luís Montenegro esta tarde, à margem de uma visita à Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

Em resposta à oposição, que o acusa de fugir à negociação e ao debate com o Parlamento, Luís Montenegro questiona: "Acha que os portugueses querem saber se as propostas do Governo são propostas de lei ou propostas de alteração legislativa? Eu pergunto se é nisto que se concentram os agentes políticos. Se é, desejo-lhes boa sorte para essa tarefa", continuou, afirmando que a sua prioridade é "a vida das pessoas, a resolução dos problemas das pessoas".

Ao lado do primeiro-ministro esteve sempre o Presidente da República. Questionado pelos jornalistas sobre as declarações do antigo ministro socialista Eduardo Cabrita, que em entrevista à Renascença e ao jornal Público acusa o chefe de Estado de estar sempre "excitado" para provocar novas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou.