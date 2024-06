Um homem de 47 anos foi hoje colhido mortalmente por um comboio junto a um viaduto na freguesia de Carreira, Barcelos, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o alerta foi dado cerca das 16:45. O comboio seguia no sentido Nine - Viana do Castelo.

Para o socorro, foram mobilizados 16 operacionais e oito veículos. O óbito foi declarado no local.

A GNR está a investigar as circunstâncias da ocorrência.