Governo já fez pedido para desembolso de 3.º e 4.º pagamentos do PRR

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo já submeteu à Comissão Europeia o pedido para desembolso do terceiro e quarto pagamentos do PRR, no valor de 713 milhões de euros.

Luís Montenegro discursava num encontro com a comunidade portuguesa em Zurique, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal na Suíça, numa deslocação conjunta com o Presidente da República.

"Quero partilhar convosco que, ontem à noite, submetemos à Comissão Europeia um pedido para o desembolso do terceiro e quarto pagamentos do PRR, no valor de 713 milhões de euros, que estava pendente de algumas decisões legislativas e não só que se conseguiram cumprir nestes 60 dias", afirmou.

O primeiro-ministro salientou que "todo o país se está a mobilizar para executar o maior plano de investimentos alguma vez desenhado com fundos europeus" e que o Governo completa hoje dois meses de plenitude de funções.

Em 22 de maio, o ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, já tinha dito que o Governo iria pedir este mês a Bruxelas a entrega dos 713 milhões de euros que ficaram retidos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e concentrar-se na apresentação do 5.º pedido de pagamento.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro voltou a felicitar o Presidente da República por assinalar sempre o Dia de Portugal com uma dupla comemoração, em território nacional e no estrangeiro, junto das comunidades portuguesas.

"Em nome do Governo, tem sido um privilégio nestes dois dias poder encontrar tantas e tantos compatriotas (...) Vale a pena ter esperança e, ao olharmos para o vosso exemplo, temos muita esperança de que seremos capazes nos próximos anos de dar respostas que os portugueses ambicionam", afirmou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, encerram a dupla comemoração do 10 de Junho, que este ano teve como país estrangeiro escolhido a Suíça, onde reside a segunda maior comunidade emigrante portuguesa.

Depois de um dia passado em Genebra, na terça-feira, e de uma escala em Berna para um encontro com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amhed, o final da tarde do chefe de Estado e do Governo foi passado em Zurique, regressando ambos em seguida a Portugal.