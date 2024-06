Despiste deixa EN371 cortada ao trânsito há 24 horas entre Arronches e Campo Maior

O trânsito na Estrada Nacional 371 (EN371), entre Arronches e Campo Maior (Portalegre), está cortado nos dois sentidos, há 24 horas, após despiste de um veículo pesado, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explicou que o alerta para o despiste deste veículo pesado de mercadorias, do qual resultou um ferido ligeiro, foi dado pelas 17:03 de quarta-feira.

A mesma fonte adinatou que o acidente implicou o corte da via, naquele troço e, desde que ocorreu, já estiveram no local duas gruas para procurarem "endireitar" o veículo pesado, mas os equipamentos "não suportaram o peso" da viatura.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR afirmou que está no local uma outra grua, a terceira a ser mobilizada, a efetuar operações para remover o veículo, mas "não há previsão" de reabertura da via.

A mesma fonte explicou que o pesado de mercadorias, com 40 toneladas, transportava garrafas de vidro vazias.

A fonte da GNR indicou ainda que, enquanto não é encontrada uma solução para este caso, os automobilistas têm como alternativa de circulação as EN246 e EN243.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, estão envolvidos nas operações de socorro, nesta altura, oito operacionais, auxiliados por quatro veículos.