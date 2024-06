Conselho de Administração ULS Viseu Dão-Lafões demite-se devido a críticas da ministra da Saúde

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões (ULSVDL) demitiu-se. A decisão, tornada pública esta quinta-feira, surge na sequência de declarações críticas – mas não direcionadas a nenhuma ULS em particular - da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

No Parlamento, ontem, a ministra afirmou que as lideranças no SNS são “fracas” e que "tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação de desempenho para os gestores".

Em comunicado, o Conselho de Administração da ULSVDL afirma que “as recentes declarações públicas da Sra. Ministra da Saúde, em sede de audição parlamentar ocorrida no dia de ontem, constituiu uma manifesta quebra de confiança política na atual equipa do órgão de gestão da ULSVDL”.

O objetivo da demissão pretende “facilitar a transição para uma nova equipa que possa liderar esta instituição em condições de perfeita articulação com a tutela”.

Também ontem, Xavier Barreto, presidente da Associação portuguesa de Administradores Hospitalares, afirmou concordar com Ana Paula Martins: há lideranças fracas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações à Renascença, disse: “Não acredito na generalização. Acredito que eventualmente [a ministra] quisesse dizer que, de facto, existem pessoas que estão aquém daquilo que nós esperaríamos de um dirigente do SNS. Acompanho essa crítica. E isso acontece em muitos casos, porque foram nomeadas pessoas, no passado, que não têm as competências, o percurso, a experiência, enquanto gestores do SNS. Repare: pessoas que, muitas vezes, vêm diretamente da política, sem qualquer experiência ou formação.”