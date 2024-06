Viagens a um cêntimo no Metro de Lisboa? Sim, é verdade

Vai custar um cêntimo, isso mesmo. Até ao dia 30 de junho, às 23h59, vai poder viajar no Metro de Lisboa com bilhetes no valor de um cêntimo.

Segundo as condições da campanha, apenas poderão usufruir desta oferta as pessoas com um cartão bancário Visa emitido em Portugal, "adicionado à carteira digital do smartphone e efetuando o pagamento do título no Metro de Lisboa através de dispositivos com tecnologia NFC”.

Quem for elegível, tem de efetuar o pagamento no Metro de Lisboa diretamente no validador antes de cada viagem, sendo que o valor é depois cobrado.

A campanha, com o nome "Lisboa dá música. A Visa dá viagens a 1 cêntimo”, teve início a 3 de junho e aplica-se até ao limite máximo de 50 mil viagens.