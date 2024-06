"Quando eu morrer acabou, já ninguém quer isto". O amolador que ainda percorre o país numa bicicleta-oficina

“Já ninguém pede para consertar chapéus de chuva”, começa por lamentar Domingos Manuel, 61 anos, amolador/chapeleiro, enquanto afia uma faca. É um dos serviços mais requisitados pelos restaurantes por onde passa.

Domingos já perdeu a conta ao número de facas que afiou. Foi cedo, demasiado cedo, que começou o trabalho como amolador. Domingos Manuel era ainda uma criança, frequentava a escola primária e por esse motivo também só estudou até à terceira classe.

Hoje, continua a desempenhar o ofício que tem várias designações, dependendo da região: polineiro, amolador, chapeleiro.

Domingos Manuel é natural de Évora e vive em Leiria. Tem quatro filhos e nenhum deles demonstrou interesse na profissão. “Isto foi de família, com o meu avô, com o meu pai. Comecei quando andava na escola primária, na terceira classe… Andava com uma guia, estava sempre a mudar de sítio. Aguento porque gosto disto, senão já tinha deixado”, afirma à Renascença.