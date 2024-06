MP recebe oito participações de casos de agressões a reclusos por guardas prisionais em 2023

O Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, da Provedoria de Justiça, relatou, pela primeira vez, casos de agressões a reclusos por parte de guardas prisionais.

Segundo o "Diário de Notícias", em visitas-surpresas feitas no ano passado a 16 prisões, o mecanismo acabou por identificar oito casos de alegada violência física e fez participação direta ao Ministério Público.

Destas oito denúncias, seis eram sustentadas por imagens de videovigilância e duas por elementos documentais e testemunhos.

As imagens de videovigilância pertencem aos Estabelecimentos Prisionais (EP) de Lisboa, Linhó e Vale de Judeus.

O Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura refere, ainda, que na prisão de Custóias, no Porto, foram encontrados "indícios fortes de agressões a reclusos" em salas sem videovigilância.

As agressões não terão sido denunciadas previamente e, de acordo com o Mecanismo, vários funcionários prisionais dizem não saber do dever de denunciar maus-tratos a reclusos ao Ministério Público.

De acordo com o DN, até à semana passada, seis dos casos denunciados ao Ministério Público já foram alvo de um inquérito ou processo disciplinar contra os guardas prisionais visados.