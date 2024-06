Há lideranças “fracas” no SNS? Xavier Barreto concorda com a ministra da Saúde. E diz que parte do problema está nas nomeações políticas

Xavier Barreto, presidente da Associação portuguesa de Administradores Hospitalares, concorda com Ana Paula Martins: há lideranças fracas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações à Renascença, sem querer generalizar, Xavier Barreto reconhece que há conselhos de administração aquém das exigências. E que parte da culpa é política.

“Não acredito na generalização. Acredito que eventualmente [a ministra] quisesse dizer que, de facto, existem pessoas que estão aquém daquilo que nós esperaríamos de um dirigente do SNS. Acompanho essa crítica. E isso acontece em muitos casos, porque foram nomeadas pessoas, no passado, que não têm as competências, o percurso, a experiência, enquanto gestores do SNS. Repare: pessoas que, muitas vezes, vêm diretamente da política, sem qualquer experiência ou formação”, conta.