Governo vai criar comissão para comemorar 40 anos de adesão à CEE

O Governo vai criar uma comissão para programar as comemorações dos 40 anos da assinatura do tratado de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro.

No dia em que se assinalam 39 anos da assinatura desse tratado, em 12 de junho de 1985 pelos então primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro Mário Soares e Rui Machete, Luís Montenegro fez este anúncio num encontro com a comunidade portuguesa em Zurique, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal na Suíça, numa deslocação conjunta com o Presidente da República.

"Estamos a entrar no ano que nos levará a evocar os 40 anos da adesão. Quero dizer-vos, em primeira mão, que iremos constituir uma comissão para programar estas comemorações e para fazer uma avaliação deste percurso e fazer uma campanha de envolvimento dos portugueses deste projeto", disse.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, encerram a dupla comemoração do 10 de Junho, que este ano teve como país estrangeiro escolhido a Suíça, onde reside a segunda maior comunidade emigrante portuguesa.

Depois de um dia passado em Genebra, na terça-feira, e de uma escala em Berna para um encontro com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amhed, o final da tarde foi passado em Zurique.

À chegada, vindos de comboio de Berna, o Presidente da República e o primeiro-ministro optaram por ir a pé para o primeiro ponto de agenda, em passo muito acelerado durante cerca de 20 minutos.

A ideia, percebeu mais tarde a comunicação social, era ir a uma cervejaria local, o que acabou por não se concretizar para não atrasar o encontro com representantes da comunidade portuguesa.