Escolas continuam sem receber verbas entregues em dezembro ao Estado

O representante dos diretores escolares alertou esta quarta-feira no parlamento para o facto de ainda não terem sido devolvidas as verbas entregues no final do ano passado ao Tesouro, relativas a receitas próprias das escolas.

"As escolas entregaram em dezembro o dinheiro ao IGeFE (Instituto de Gestão Financeira da Educação) que ainda não foi devolvido e, neste momento, há muitas escolas a precisar desse dinheiro", alertou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, durante a audição na omissão parlamentar de Educação.

A audição tinha como objetivo debater o dever de reporte das escolas face a suspeitas de violência sobre crianças, mas o representante dos diretores aproveitou o momento para pedir ajuda aos deputados na resolução de um problema que afeta os estabelecimentos de ensino.

Todos os anos, em dezembro, as escolas entregam ao Tesouro as receitas próprias conseguidas através de vendas feitas nos bares, nas papelarias ou de iniciativas desenvolvidas pela escola, como o aluguer de espaços.

Os diretores ficam sempre a aguardar a devolução das verbas no início do ano seguinte, mas tem sido recorrente, ano após anos, queixarem-se de atrasos na devolução, acusando o Governo de ficar com milhares de euros retidos nos cofres.