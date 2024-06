SOS Racismo critica PSP na gestão das manifestações antifascista e nacionalista

A dirigente do SOS Racismo Joana Cabral criticou esta terça-feira a ação da PSP na gestão das manifestações nacionalista e antifascista em Lisboa, considerando que as duas ações não podem ser geridas do mesmo modo.

O que "nos preocupa é perceber que a atuação da polícia tem estado de alguma forma mais musculada, mais forte e mais vigorosa" na gestão das manifestações dos movimentos antifascistas ou pró-Palestina e, "infelizmente, a intervenção da polícia parece-nos desproporcional", porque "não há histórico de violência" por parte dos movimentos antifascistas, afirmou a dirigente da organização não-governamental (ONG).

No caso do protesto pró-Palestina no Porto, durante uma ação de campanha da AD com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, Joana Cabral sustentou que se assistiu "a mais uma ação ostensiva" dos agentes, com "uma das pessoas presa no chão e com a face debaixo de um joelho", uma imagem que reflete uma "ação desproporcional, absolutamente desnecessária e que mostra o desprezo e a hostilidade que existe em relação a manifestações desta natureza".