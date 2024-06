Portugal vai receber vacinas para a gripe das aves em compra conjunta de Bruxelas

A Comissão Europeia vai comprar até 665 mil doses de vacina Segirus para prevenir o contágio humano com gripe das aves para reforçar a prevenção em Portugal e noutros 14 Estados-membros participantes, foi anunciado esta terça-feira.

O contrato de quatro anos, celebrado com o laboratório britânico Segirus e a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA, na sigla inglesa) da Comissão, incluiu uma opção para a aquisição de mais 40 milhões de doses.

O objetivo da contratação conjunta, disse à Lusa fonte comunitária, "é oferecer uma capacidade adicional aos Estados-membros para adquirirem as vacinas".

"Os Estados-membros têm sempre a possibilidade de utilizar o seu próprio procedimento nacional para adquirir as vacinas, independentemente do facto de estarem ou não abrangidos pelo concurso conjunto", salientou.

A Seqirus UK Ltd possui uma autorização de introdução no mercado da União Europeia de uma vacina atualizada para as estirpes H5 do vírus da gripe A destinada a ser utilizada em adultos.

A vacina destina-se a prevenir o contacto nas pessoas que trabalham com aves e mamíferos infetados ou que estão expostas aos mesmos.