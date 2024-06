Temperaturas sobem, antes de chuva regressar no fim de semana

As temperaturas vão subir durante a semana, antes de voltarem a cair e a chuva regressar a partir de sexta-feira.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira pode haver chuva na região Centro, nos distritos do interior.

No entanto, especialmente a partir de terça, haverá uma notória melhoria no tempo um pouco por todo o país.

A chuva voltará um pouco por todo o país esta sexta-feira, com exceção do Alentejo e Algarve. O fim de semana vai manter esta tendência.