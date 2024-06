Covid-19. Casos aumentam a poucos dias dos santos populares

Os casos de Covid-19 estão a aumentar a poucos dias do começo dos santos populares.

De acordo com dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), o segundo maior pico de casos deste ano aconteceu na quinta-feira.

Há quatro dias que o número de novos casos não baixa das duas centenas e já chegou a ultrapassar as 300 situações num dia.

A média de mortes ronda as sete por dia, neste momento.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças já alertou para o aumento da Covid-19 na Europa.

No final de maio, à Renascença, o vice-presidente de Associação de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Bernardo Gomes, disse não saber as razões para este aumento, mas admitiu que as pessoas podem não ter a imunidade necessária.

"Não tenho dados suficientes para dizer o que está a acontecer, mas há princípios que podem ser estabelecidos, nomeadamente pela circunstância de não termos uma imunidade duradoura, juntamente com a evolução com uma nova estirpe", afirmava.