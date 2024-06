Albergue ilegal cobra entre 150 a 200 euros por cama a imigrantes

Cerca de vinte imigrantes pagam entre 150 a 200 euros para viver amontoados em beliches numa loja da Rua de Camões, no centro do Porto, revela este domingo o Jornal de Notícias.

O albergue ilegal foi detetado a partir de uma fiscalização da PSP, no dia 21 de maio. No entanto, segundo o mesmo órgão noticioso, a lei impede qualquer intervenção. Aos agentes resta identificar os ocupantes e sinalizar às entidades competentes a utilização indevida do espaço.

Nas imagens divulgadas pelo jornal, é possível perceber que os imigrantes vivem sem quaisquer condições, em divisões sem arejamento ou luz natural suficientes.