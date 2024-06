Tribunal nega pedido de Fernando Madureira para deixar prisão preventiva

O antigo líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, vai continuar em prisão preventiva, depois de o Tribunal de Instrução Criminal do Porto ter negado a alteração de medida de coação no processo em que é suspeito, no âmbito da “Operação Pretoriano”.

De acordo com o despacho, segundo o jornal Record, o ex-líder da claque do FC Porto não especificou que medida de coação pretendia, mas aponta a uma “diminuição substancial dos perigos que justificaram a submissão" a prisão preventiva.

Fernando Madureira sublinha a “inexistência de qualquer desacato em eventos desportivos relacionados com o FC Porto” e o “modo como decorreram as eleições dos órgãos sociais” do clube para pedir a retirada da medida de coação de prisão preventiva, referindo ainda a sua renúncia e dos seus familiares aos cargos da direção nos Super Dragões.

O ex-líder da claque garante ainda que “não se irá recandidatar” à presidência dos Super Dragões, considerando “desajustada e desadequada” a manutenção da medida de coação.