Ministra da Saúde deve receber alta este sábado

As primeiras noticias divulgadas na sexta-feira indicavam que o acidente tinha ocorrido na Autoestrada do Oeste (A8) na zona de Torres Vedras.

A ministra permanece internada, em vigilância, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, tendo os outros dois elementos que também sofreram um acidente rodoviário na sexta-feira já tido alta, informou fonte do Ministério da Saúde.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins , deverá receber alta este sábado, informou à Renascença fonte do Ministério da Saúde.

O despiste ocorreu provavelmente devido à chuva, indicou a fonte oficial, que acrescentou a viatura não capotou, tendo apenas a frente ficado danificada.

A ministra Ana Paula Martins acabou por ser transportada para o hospital no carro que seguia atrás, onde seguia a secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé.

Os acidentados deram entrada perto das 20h30 de sexta-feira e não foram chamados meios de socorro para o local.

A mesma fonte adiantou que após o acidente a viatura foi removida para local seguro.

"Estavam hemodinamicamente estáveis, apresentavam algumas escoriações e algumas feridas, mas são feridas ligeiras e ficaram em observação", adiantou o diretor da urgência, João Furtado.

Segundo João Furtado, os exames de avaliação revelaram pequenas alterações, fraturas e outro tipo de "traumatismos menores".

Segundo a fonte do gabinete da ministra da Saúde, a governante regressava de uma cerimónia de assinatura de contratos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relativos à construção e requalificação de centros de saúde em Coimbra quando ocorreu o acidente por volta das 19h00.

[Notícia atualizada às 16h32 com informação de que a ministra deverá receber alta este sábado]