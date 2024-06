Manifestantes atiram tinta ao gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa

Uma marcha realizada este sábado pelo fim da utilização de combustíveis fosseis e pelo fim da ocupação israelita na Faixa de Gaza terminou com tinta nas paredes do Gabinete de Representação do Parlamento Europeu, em Lisboa.

A marcha, com o nome "Unidas Contra o Colapso", foi organizada pela Greve Climática Estudantil de Lisboa e pelo movimento Fim ao Genocídio, Fim ao Fóssil.

Os manifestantes saíram por volta das 16h da Praça do Príncipe Real em Lisboa e chegaram uma hora depois ao Gabinete de Representação do Parlamento Europeu em Lisboa. À chegada ao largo Jean Monnet, os manifestantes atiraram sacos de tinta para o edifício e várias tochas de fumo verde.

Todo o percurso foi acompanhado com um forte dispositivo policial, que à chegada dos manifestantes e perante os sacos de tinta atirados, equiparam-se prontos para uma eventual desmobilização forçada que acabou por não ser necessária.

Durante todo o percurso foram muitos os gritos e cânticos entoados pelos ativistas como também muitas bandeiras e cartazes no ar.