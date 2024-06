Chuva forte provoca mais de 120 ocorrências. Dez distritos em aviso amarelo e laranja

Inundações, quedas de árvores, limpeza de vias. A Proteção Civil registou, esta madrugada, mais de 120 ocorrências devido à forte chuva nas regiões Norte e Centro de Portugal continental.

À Renascença, o comandante Pedro Araújo explica que a maioria dos problemas aconteceu no litoral.

“Nós tivemos em todo o território continental 122 ocorrências. Foram maioritariamente no litoral. Os distritos mais afetados foram Viana do Castelo, com 23 ocorrências, a Grande Lisboa com 22 e a Lezíria do Tejo, em Santarém, com 14 ocorrências.”

A Proteção Civil registou um total de 51 inundações, 35 limpezas de via e 26 quedas de árvores.

O comandante Pedro Araújo adianta que não há vítimas a lamentar.

O estado de alerta da Proteção Civil mantém-se até à meia-noite.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado chuva e aguaceiros em todo o país.

Nove distritos estão em aviso amarelo, para a possibilidade de trovoada: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Leiria.

O distrito de Bragança foi colocado em aviso laranja, entre o meio-dia e as 21h00.