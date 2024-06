Técnicos de reinserção social do Porto prolongam greve até dia 25

Os técnicos de reinserção social dos estabelecimentos prisionais do Porto, que iniciaram uma greve a 27 de maio, prolongaram a paralisação até ao dia 25, revelou esta sexta-feira fonte sindical.

Segundo um comunicado do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP), a greve, que terminava no dia 18, foi prolongada até ao dia 25.

Os técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) aguardam pela revisão das carreiras desde 2009, circunstância que, segundo o sindicato, tem acarretado graves prejuízos para a evolução da carreira em comparação com os técnicos das carreiras já revistas.

O SinDGRSP refere que a paralisação, que decorre no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (Feminino e Masculino), Estabelecimento Prisional do Porto, Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária do Porto e equipa Porto Penal 6, "tem tido forte impacto na execução das penas e medidas privativas de liberdade".

"Até há data, já não foram realizados dois conselhos técnicos para avaliação de saídas jurisdicionais, nos Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo Masculino e Feminino", refere a mesma nota, adiantando que há vários processos que aguardam a elaboração de relatório social para que seja proferida decisão.

O SinDGRSP lamenta esta situação, reconhecendo o impacto negativo que uma ação desta natureza tem não só na população reclusa, como também nas famílias, atendendo o aproximar do período dos santos populares, que "são vividos com entusiasmo nas cidades do Porto e Lisboa e muito aguardadas pelos reclusos".

O sindicato anunciou ainda que irá avançar com uma queixa-crime contra a direção do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo Feminino, por incumprimento dos serviços mínimos acordados com a DGRSP.

O SinDGRSP tem marcada para o dia 19 uma reunião com a ministra da Justiça, para conhecer a proposta para a revisão destas carreiras.