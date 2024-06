Sindicato dos técnicos das prisões prolonga greve até 25 de junho

O Sindicado dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP) marcou novo período de greve até 25 de junho.

Em comunicado, o sindicato adianta que a greve vai decorrer no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo - Feminino, no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo - Masculino, no Estabelecimento Prisional do Porto, no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária do Porto e na Equipa Porto Penal 6.

O sindicato reivindica a revisão e valorização da carreira única, a abertura de concursos de promoção, o reforço de recursos humanos e o pagamento de suplementos de ónus, risco e penosidade a todos os trabalhadores.

De acordo com o sindicato, a greve, que se mantém desde 27 de maio, “tem tido forte impacto na execução das penas e medidas privativas de liberdade”.

“Até há data, já não foram realizados dois conselhos técnicos para avaliação de saídas jurisdicionais, nos Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo Masculino e Feminino”, indica a nota.

Segundo o sindicato, também na fase pré sentencial vários processos aguardam a elaboração de relatório social para que seja proferida decisão.

“Situação que o SinDGRSP lamenta, reconhecendo o impacto negativo que que uma ação desta natureza tem não só na população reclusa, como também nas famílias, atendendo ao aproximar do período dos Santos Populares, que são vividos com entusiasmo nas cidades do Porto e Lisboa e muito aguardadas pelos reclusos”, lê-se no comunicado.

O SinDGRSP vai reunir com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, a 19 de junho, de acordo com o calendário divulgado pela tutela para reuniões com sindicatos, “na expectativa de conhecer a proposta para a revisão destas carreiras”.