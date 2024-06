Porto. Dois turistas agredidos alegadamente por recusar comprar droga

Dois turistas, de 49 e 50 anos, foram agredidos esta sexta-feira de madrugada na baixa do Porto alegadamente por recusarem comprar droga, revelou à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP que indicou ter identificado nove pessoas.

O alerta foi dado pelas 02h15 para a intersecção das ruas Santa Teresa e José Falcão e, à chegada o local, os agentes encontraram um dos turistas a sangrar da cabeça, tendo então apurado que fora agredido com uma prancha de madeira, acrescentou a fonte.

A PSP identificou nove pessoas, "todos portugueses", alegadamente envolvidas nas agressões, acrescentou a fonte.

O turista ferido na cabeça foi transportado pelos Sapadores do Porto ao Hospital Santo António para ser assistido, informou a fonte da Polícia.

Os agentes da polícia recuperaram ainda o telemóvel de um dos turistas, que estava desaparecido, relatou ainda a fonte.