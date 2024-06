PJ deteve em Gaia membro de rede criminosa de tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Gaia, no distrito do Porto, um homem procurado pelas autoridades judiciárias francesas, condenado a cinco anos de prisão, por pertencer a uma rede criminosa de tráfico internacional de heroína, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que a rede a que pertencia o detido, de 40 anos, atuava entre o Bangladesh, Países Baixos, Alemanha, Espanha, Portugal e o Dubai.

Já presente ao Tribunal da Relação do Porto, o homem fica sujeito a vigilância eletrónica no domicílio até ser entregue às autoridades francesas, acrescenta a PJ.

A PJ adianta que, segundo as autoridades francesas, entre 2011 e 2022, o homem terá desenvolvido diversas atividades no seio da organização, nomeadamente de tesoureiro, e de organização de logística no âmbito do transporte da droga, aquisição de bilhetes de viagem e de meios de comunicação, bem como o pagamento dos correios da droga.

"Foi a detenção em maio de 2022, de um outro elemento pertencente a esta rede, que permitiu que as autoridades francesas chegassem ao agora detido e aos demais elementos", explicou ainda a PJ.