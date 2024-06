Notários disponibilizam rede de cartórios para regularização de imigrantes

A Ordem dos Notários propôs esta quinta-feira ao Ministério da Justiça disponibilizar a sua rede de cartórios para descongestionar os serviços públicos relativamente aos cerca de 400 mil processos de regularização de migrantes pendentes.

"A resolução de pendências e situações irregulares, que se quantifica em mais de 400 mil processos, exige uma resposta rápida que nunca poderá ser alcançada com os recursos atuais do Estado, por insuficiência dos mesmos, ou com a contratação de novos recursos, pois o seu tempo de formação importará uma morosidade previsível", lê-se na proposta da Ordem dos Notários enviada à ministra da Justiça, Rita Júdice, que disponibiliza a rede de cartórios para "colaborar no Plano de Ação para as Migrações".

A Ordem sublinha a dimensão e capacidade da rede, com "aproximadamente 500 balcões de atendimento público, com horário de atendimento definido por lei, com um arquivo público e todas as obrigações inerentes à função de oficiais públicos", assim como os 563 notários e cerca de 1.500 trabalhadores "com especial formação académica e prática para a análise de documentos e sua apreciação legal".