Mau tempo. Dez distritos sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real e Castelo Branco, sob aviso laranja entre as 18h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas convectivas.

Para esta sexta-feira, as previsões da meteorologia apontam para aguaceiros, que serão por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, mais frequentes a partir da tarde e nas regiões Norte e Centro.

Em perigo máximo de incêndio rural encontram-se os concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Alfândega da Fé, Vimioso, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Miranda do Douro, no distrito de Bragança, e Marvão e Portalegre, no distrito de Portalegre.

Segundo o IPMA, o vento deverá ser fraco a moderado predominando do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para poeiras em suspensão, subida da temperatura mínima, exceto no Algarve, e subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e descida na região Sul.

Face a estas previsões, a Proteção Civil alertou esta quinta-feira para o agravamento das condições meteorológicas nesta sexta-feira e sábado, com possibilidade de queda de granizo, subida da temperatura até aos 36 graus e elevado perigo de incêndios rurais.

No sábado, o IPMA aponta para “aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, em especial nas regiões Norte e Centro. Descida de temperatura, sendo acentuada da máxima e nas regiões Norte e Centro”.

Por sua vez, para domingo prevê-se “céu geralmente muito nublado, com ocorrência de chuva fraca ou chuvisco até final da manhã, em especial no litoral oeste. A partir da tarde, boas abertas, com ocorrência de aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada”.