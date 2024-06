Incêndio em hotel em construção em Lisboa reacende

Ao que a Renascença apurou junto de fonte dos Sapadores, no local estiveram 25 bombeiros apoiados por dez viaturas.

O alerta para o fogo no prédio em remodelação foi dado às 09h32 e fonte dos bombeiros confirmou à agência Lusa que o incêndio não causou quaisquer vítimas, mas “alguns operacionais” tiveram de ser assistidos por “inalação de fumo”.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), o incêndio teve origem no terceiro piso do prédio em remodelação e alastrou-se aos outros andares.

As causas do incêndio, no entanto, ainda não são conhecidas.

O trânsito está cortado na artéria lateral da Avenida da Liberdade, onde se situa o hotel em construção, bem como na Rua Barata Salgueiro, junto ao edifício, referiu o mesmo operacional, frisando que o trânsito continua a circular nas faixas centrais.

O edifício histórico está a ser reabilitado para dar lugar a um hotel da cadeia JnCquoi, do grupo Amorim Luxury.

No local estão, além dos bombeiros, a PSP e a Polícia Municipal.

[Notícia atualizada às 14h07]