O filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, vai ser interrogado quando chegar a Portugal e poderá tornar-se no terceiro arguido no caso das gémeas. A informação está a ser avançada pela CNN Portugal.

Recorde-se que Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, e Luís Pinheiro, ex-diretor clínico do Santa Maria, já são arguidos no mesmo caso.

[Notícia atualizada às 14h07 de 7 de junho de 2024]