As imagens de uma noite de trovoada em Portugal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real e Castelo Branco, sob aviso laranja entre as 18h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas convectivas, subida da temperatura até aos 36 graus e elevado perigo de incêndios rurais.

Para esta sexta-feira, as previsões da meteorologia apontam para aguaceiros, que serão por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, mais frequentes a partir da tarde e nas regiões Norte e Centro.

Mas foi na última noite que vários distritos em Portugal foram surpreendidos com um fenómeno pouco habitual para o mês de junho.



Vários vídeos foram partilhados nas redes sociais de forte trovada e claro, trovões, que iluminaram o céu no país.