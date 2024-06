Administração e trabalhadores debatem situação em Neves-Corvo

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) e a Somincor, concessionária das minas de Neves-Corvo, em Castro Verde (Beja), reúnem-se esta sexta-feira para tentar resolver o diferendo que já levou à marcação de duas greves este ano.

O encontro, agendado para as 11h00, foi marcado na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, com o objetivo de “contribuir para a resolução do conflito que opõe a Somincor aos seus trabalhadores”, acabando por levar à suspensão da greve que o STIM tinha convocado para os dias 4 a 8 de junho.



O STIM decidiu suspender a paralisação “na expectativa de que a administração evolua nas suas posições”.



As exigências dos trabalhadores incidem na necessidade de “progressões na carreira e aumentos de salários justos de 150 euros por trabalhador”. São igualmente pedidos aumentos em vários subsídios e a renegociação do seguro de saúde.