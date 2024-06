Trovoadas põem oito distritos sob aviso laranja sexta e sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Aveiro sob aviso laranja entre as 18h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado, passando depois a amarelo até às 21h00 de sábado, devido à previsão de trovoadas frequentes.

Já os distritos da Guarda, Vila Real, Santarém, Leiria e Portalegre vão estar sob aviso amarelo, entre as 15h00 de sexta-feira e as 21h00 de sábado.

Devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas convectivas, o IPMA colocou sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 21h00 de sábado, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga.

Por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, as regiões montanhosas, as costas sul e norte da Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e até às 21h00 desta quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada a partir da tarde nas regiões Centro e Sul.

De acordo com as previsões do IPMA, “o estado do tempo em Portugal continental será influenciado por uma depressão, com expressão em altitude, centrada sobre a região da Madeira, em deslocamento para nordeste, promovendo uma circulação do quadrante sul sobre o continente e o transporte de poeiras com origem no norte de África”, que deverá progredir de sul para norte ao longo do dia.

Enquanto se mantiverem no ar as poeiras vindas no Norte de África, a Direção-Geral da Saúde aconselha as crianças, idosos e doentes com problemas respiratórios e cardiovasculares a permanecerem em casa.

A temperatura máxima deve registar uma pequena subida, em especial na região Sul, e o vento será em geral fraco de várias direções, soprando moderado de noroeste no litoral oeste em especial durante a tarde.

Em termos de temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 34ºC, em Évora, e os 22ºC, em Aveiro e no Porto, e as mínimas entre os 19ºC, em Faro, e os 12ºC, em Vila Real.

Em perigo muito elevado de incêndio rural encontram-se, esta quinta-feira, os concelhos de Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.