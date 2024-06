Paulo Raimundo acusa BCE de influenciar eleições europeias

"O BCE é muito rápido a aumentar as taxas de juro, muito ágil e muito destemido" critica o secretário geral do PCP e, acrescenta Paulo Raimundo, em tom de ironia, "dever ser pura coincidência a três dias das eleições".

Questionado pelos jornalistas, o comunista disse mesmo não ter dúvidas nenhumas de que o BCE está a querer influenciar os resultados das europeias de 9 de junho. "Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso", refere.

Sem nunca citar nomes ou partidos, Paulo Raimundo acredita que o BCE está a "influenciar a favor daqueles que já lá estão (no Parlamento Europeu). Estiveram cinco anos a votar cada uma das decisões da União Europeia e das opções do Banco Central Europeu. Cada um deles infernizar a vida dos portugueses durante os últimos anos".

No penúltimo dia de campanha, na Maia, distrito do Porto, o líder do PCP esteve ao lado do cabeça de lista ao Parlamento Europeu, João Oliveira.

A caravana da CDU vai andar esta quinta-feira, até ao final do dia, pelo distrito do Porto e termina a noite com um comício em Coimbra.